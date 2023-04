LECCO – Interessante iniziativa rivolta ai familiari e caregiver delle persone con demenza, promossa dall’Impresa Sociale Girasole, La Cooperativa L’Arcobaleno, l’Ambito Territoriale di Lecco, Auser e Anteas, all’interno del progetto Sherpa, in collaborazione con il Comune di Oggiono, Il Giglio di Lecco e il Barycentro di Costa Masnaga.

Perdita di memoria, disturbi del linguaggio e del comportamento: quando la demenza entra in famiglia ciascuno cerca di far fronte alle fatiche che la malattia comporta mettendo in gioco tutte le proprie capacità e risorse. Ci sono tanti problemi da affrontare. Ma i dubbi, problemi ed emozioni sono tanti. Per rispondere a questo bisogno, il Progetto Sherpa, a favore delle persone con demenza e delle loro famiglie, propone, tra aprile e maggio, sei incontri dedicati ai famigliari e agli operatori: due a Lecco, due a Costa Masnaga e due a Oggiono.

Lo scopo è quello di intercettare coloro che hanno in carico una persona con demenza per supportarli, dare loro strumenti utili e pratici e orientarli verso i servizi del territorio. Sarà possibile partecipare a uno, alcuni o tutti gli incontri liberamente e gratuitamente.

Il 20 aprile presso Il Giglio in via Ghislanzoni 91 a Lecco, dalle 20.30 alle 22.30: ‘Presentazione del percorso. La storia della malattia e la comunicazione della diagnosi’. Relatori: Maria Grazia Di Maggio, medico formato in geriatria, responsabile Nuclei Alzheimer Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, e Valentina Molteni, psicologo, psicoterapeuta, consulente Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi. Il 27 aprile dalle 20.30 alle 22.30: ‘E ora come mi comporto? Comprendere e affrontare i comportamenti problematici’. Relatori: Valentina Molteni e Monica Bonifacino, infermiere coordinatore Nuclei Alzheimer Istituti Riuniti.

Il 4 maggio presso BARycentro in via Mazzoni 8 a Costa Masnaga dalle 20.30 alle 22.30: ‘Dalla perdita del linguaggio alla riscoperta dello stare in relazione: strategie di comunicazione’. Relatori: Valentina Molteni ed Erica Colombo, responsabile Centri Area Anziani Cooperativa L’Arcobaleno. L’11 maggio dalle 20.30 alle 22.30: ‘Indicazioni per affrontare le questioni di tutela (invalidità civile, amministrativa, sostegno…)’. Relatori: Maria Grazia Di Maggio, e Ivan Villa, medico geriatra consulente patronato INCA-CGIL.

Il 18 maggio presso il Comune di Oggiono, in sala consigliare, in via Mazzoni 8 a Costa Masnaga dalle 20.30 alle 22.30: ‘La demenza in fase avanzata. Riconoscere i segnali e accompagnare la persona nell’evoluzione della malattia’. Relatori: Maria Grazia Di Maggio e Monica Bonifacino. Infine il 25 maggio dalle 20.30 alle 22.30: ‘Le terapie non farmacologiche e la rete dei servizi’. Relatori: Maria Grazia Di Maggio, Valentina Molteni ed Erica Colombo. I partecipanti avranno la possibilità di incontrare persone che stanno vivendo la stessa situazione, porre domande e conoscere le realtà e i servizi attivi sul territorio.