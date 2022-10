MILANO – Mercoledì 19 ottobre, in occasione della Fiera regionale di educazione alla sostenibilità ambientale, tenutasi a Milano in piazza Città di Lombardia, i ragazzi di servizio civile della Provincia di Lecco e del Parco Monte Barro hanno raccontato al pubblico e agli studenti delle scuole di secondo grado e universitari, con parole e immagini, la proposta educativa tenutasi per la prima volta nel giardino botanico di Villa Monastero a Varenna lo scorso 29 settembre e denominata ‘Iniziativa n. 0 bagno di giardino a Villa Monastero‘.

I giovani ragazzi, con la loro creatività e l’impegno, hanno voluto condividere e rendere manifesto il significato da loro interiorizzato durante l’esperienza di shinrin – yoku, bagno di foresta con un contributo visivo e la loro testimonianza diretta.

Il valore educativo del contatto con la natura è, infatti, condiviso con il servizio civile nel suo principio fondativo di difesa della patria declinato nella difesa del patrimonio storico e culturale, salvaguardia della biodiversità degli ecosistemi, del territorio, dei boschi, delle foreste, dei fiumi e di tutte le ricchezze del pianeta nella direzione di costruire una società più sana e resiliente.