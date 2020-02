MILANO – Diramata dalla protezione civile regionale l’allerta meteo per vento forte – codice arancione su Lario e Valchiavenna – valida per l’intera giornata di domani, martedì 11 febbraio, con raffiche superiori ai 100 km/h soprattutto in quota.

SINTESI METEOROLOGICA

Per la giornata di domani 11 febbraio si prevedono forti correnti in quota da nordovest sulla regione, in particolar modo oltre i 1500 metri, dove risulteranno molto forti e con valori fino a 110-140 km/h oltre i 2000 metri.

Sulle zone alpine, prealpine e Appennino tra i 500 e i 1500 metri di quota, possibili velocità medie del vento fino a 40 km/h, con

valori localmente superiori sui settori occidentali. Attorno a 1500 metri di quota raffiche fino a 90-110 km/h. Sulla Pianura l’aumento dell’intensità del vento sarà solo parziale, a tratti durante la giornata e più probabili sui settori orientali, dove saranno possibili raffiche temporanee fino a 60-70 km/h.

In serata tendenza ad attenuazione del vento.