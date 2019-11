PREVISIONI METEOROLOGICHE – Non si esaurisce la lunga fase di maltempo che ha preso avvio ad inizio mese. L’assenza delle alte pressioni ha facilitato il transito di tante perturbazioni con l’arrivo anche di tanta neve sui nostri monti. La stagione sciistica aprirà in anticipo e la neve dovrebbe resistere almeno per alcuni mesi.

Tra venerdì 29 e sabato 30 novembre avremo una pausa delle precipitazioni con cieli per lo più poco nuvolosi. Le temperature riprenderanno a salire con i valori pomeridiani che toccheranno anche i 13/14°C e con valori minimi contenuti rispetto ai giorni precedenti a causa del rasserenamento notturno, compresi tra 4/5°C. Zero termico diurno in rialzo fin verso i 2.200 metri. Venti dapprima provenienti da Nord Est, poi variabili.

Domenica 1° dicembre arriva un’altra perturbazione. Piogge intense a partire dalla mattinata, neve copiosa a partire dai 1.200 metri. Zero termico diurno in calo fin verso i 1.200 metri. Venti deboli dapprima da Nord poi variabili.

Tendenza per lunedì 2 dicembre: deboli precipitazioni per l’intera giornata, clima non freddo.

Fabio Porro