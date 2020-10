LECCO – I Comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco hanno istituito degli Sportelli Sociali informativi e di orientamento per i cittadini, organizzati su poli territoriali di aggregazione di Comuni, per potenziare il servizio sociale di base.

L’iniziativa nasce “in attuazione delle indicazioni ministeriali e regionali sul tema del contrasto alla povertà“, come definite dal piano di zona e dal documento approvato dall’Assemblea dei sindaci “Programmazione di azioni e interventi nel territorio dell’ambito di Lecco in attuazione alle normative in materia di contrasto alla povertà. Rafforzamento del servizio sociale a livello di poli territoriali”.

Gli sportelli sono previsti come azione di supporto e affiancamento ai servizi sociali di base dei Comuni, garantendo un ampliamento degli orari di ricevimento al pubblico e il supporto per l’istruttoria e ricezione delle domande dei cittadini. L’utilità di questi servizi è confermata dai dati relativi agli accessi nella prima fase di apertura sperimentale da ottobre 2019.

Lo sportello sociale, si occupa di offrire ai cittadini servizi di:

1. Informazione e orientamento rispetto ai servizi territoriali e alle diverse prestazioni che i cittadini possono richiedere, quali ad esempio buoni per assistenza alle persone fragili anziani e disabili, agevolazioni e bonus per le famiglie, misure regionali quali dote scuole, sostegno affitto, servizi dei Comuni.

2. Assistenza nelle sedi di sportello. È prevista una postazione assistita per supportare i cittadini nella presentazione di richieste ed agevolazioni: sostegni abitativi per mantenimento alloggio in locazione, presentazione domande per unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, buoni e voucher sociali in favore di persone non autosufficienti e altre misure ed agevolazioni.

L’accesso al servizio è consentito solo su appuntamento contattando i seguenti indirizzi mail:

Polo Lecco – Città di Lecco: servizio.famiglia@comune.lecco.it

Polo Lago – Comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Pescate e Valmadrera: sportello.lago@impresasocialegirasole.org

Polo Valle San Martino: Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago: sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org

Polo Brianza Est: Comuni di Annone Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono, Sirone: sportello.brianzaest@impresasocialegirasole.org

Polo Brianza Ovest: Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello: sportello.brianzaovest@impresasocialegirasole.org