AMBULANZA BLOCCATA SUL LUNGOLAGO, IL COMUNE RISPONDE

LECCO – Non è tardata la risposta di Palazzo Bovara alla segnalazione di un’ambulanza bloccata su lungolario Isonzo a causa dei lavori stradali in corso: “La situazione evidenziata è legata a un cantiere temporaneo attualmente in corso, che comporta un restringimento della carreggiata. Si tratta di una fase transitoria di lavori programmati e necessari, seguita con attenzione dagli uffici comunali e condivisa con i soggetti competenti.”

“È importante precisare – specifica l’amministrazione – che al termine del cantiere la carreggiata tornerà ad avere una corsia larga 5 metri, una dimensione ampiamente conforme al Codice della Strada e pienamente idonea a garantire sia un migliore scorrimento del traffico sia il passaggio dei mezzi di emergenza.

Nel tratto fino alla curva della Canottieri, dove è in corso la realizzazione della pista ciclabile, questa corsia sarà effettivamente unica mentre, dalla curva della Canottieri in poi, le corsie torneranno a essere due, permettendo lo smistamento del traffico in rotatoria tra chi svolta a destra in direzione ponte Kennedy e chi prosegue verso viale Costituzione, riducendo così le criticità”.

L’amministrazione si dice “consapevole dei disagi che una fase di cantiere può comportare e ribadisce che la sicurezza, in particolare quella legata ai mezzi di emergenza, resta una priorità assoluta”.

“Le condizioni di viabilità vengono monitorate costantemente e i lavori, organizzati per limitare il più possibile l’impatto, una volta terminati restituiranno una situazione di piena sicurezza”, conclude il comune.