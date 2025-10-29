AMERICA’S CUP IN ITALIA, A LECCO UNA SERATA CON IL PANATHLON CLUB

LECCO – Il Panathlon Club Lecco, in sinergia con la Società Canottieri Lecco sezione Vela, è promotore della serata in programma venerdì 31 ottobre alle 20:30 a Palazzo Falck (Piazza Garibaldi, 4), sul tema “L’America’s Cup in Italia, una prima volta storica”.

La serata rientra nel programma dell’edizione 2025 della regata match-race “Interlaghi Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong, in programma nel Golfo di Lecco nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre.

Ospiti d’onore saranno il fuoriclasse brasiliano Torben Grael (che ha conquistato, tra l’altro, cinque medaglie in cinque edizioni differenti dei Giochi Olimpici) oltre a velisti di Coppa America e di fama internazionale già presenti in città per la Coppa dei Bravi. Ad aprire la serata saranno però le splendide foto del bellanese Carlo Borlenghi (in copertina), protagonista con il suo obbiettivo di ben tredici edizioni di Coppa America, dal 1983 con Azzurra ad oggi, testimone di cambiamenti epocali nella manifestazione sportiva più antica al Mondo (37 edizioni dal 1851).

Un’occasione da non perdere per entrare nel mondo di una competizione affascinante e nello stesso tempo emblema della tecnologia moderna al servizio dello sport.

RedSpo