AMIANTO ALLA LEUCI, SEI EX DIPENDENTI VINCONO LA CAUSA CON L’INPS

LECCO – Questione amianto, sei ex lavoratori della Leuci hanno vinto la causa contro l’Inps e si sono visti riconoscere un’indennità e anni aggiuntivi sulla pensione. La battaglia che da anni gli ex Leuci stanno portando avanti ha ottenuto un primo risultato. Ora si apre una vertenza, davanti al giudice del lavoro di Lecco Federica Trovò per altri 16 ex dipendenti.

La battaglia è portata avanti dal GAM (Gruppo Aiuto Mesotelioma), l’associazione lecchese che da anni lotta per tenere accesi i riflettori sul tema dell’amianto, guidata da Cinzia Manzoni, che ha perso il padre per mesotelioma.

“Abbiamo avviato una battaglia con tutti gli ex lavoratori della Leuci – tiene a precisare Cinzia Manzoni – purtroppo alcuni di loro non ci sono più e intendiamo andare avanti in vertenza davanti al giudice del lavoro di Lecco, offrendo anche supporto concreto alle persone ammalate e alle loro famiglie con persone esposte alle pericolose fibre”.

La prima sentenza risale al 2023 – ed erano i primi tre ex lavoratori Leuci a vedersi riconoscere i risarcimenti; ora sono altri sei e in un fascicolo del giudice al secondo piano di palazzo di giustizia ci sono altri 16 ex dipendenti che hanno fatto rivalsa all’Inps per vedersi riconoscere i lori diritti.