AMICIZIA, SPORT E RICORDO: IL TORNEO DEI BAMBINI A SAN GIOVANNI

LECCO – Tanti bambini in campo e tanta voglia di stare insieme in occasione del torneo organizzato per la Festa compatronale a San Giovanni, che ha visto protagoniste le annate 2017 e 2018 in un clima di entusiasmo, impegno e grande partecipazione. Nelle serate di giovedì e venerdì si sono sfidati i piccoli atleti del 2017, con le finali giocate domenica, mentre il pomeriggio della stessa giornata ha ospitato un quadrangolare riservato ai bimbi del 2018, che si sono confrontati senza classifica, nel pieno spirito ludico della manifestazione.

Oltre all’aspetto sportivo, il momento più toccante è stato quello delle premiazioni, quando il gruppo sportivo ha voluto ricordare con affetto Lorenzo, giovane ex atleta scomparso prematuramente a causa di una grave malattia.

Il ricordo si è unito a un sentito ringraziamento ai suoi genitori, oggi attivamente impegnati in un’associazione che sostiene la ricerca contro le leucemie infantili, a testimonianza di un legame che va oltre il campo.

Tornando al calcio giocato, nella categoria 2017 la vittoria è andata alla Rovinata, che ha superato in finale l’Academy Val San Martino, mentre nella sfida per il terzo posto il Cortenova ha avuto la meglio sul Malgrate.

Una festa dello sport che ha unito competizione, memoria e solidarietà, nel segno dell’amicizia.

RedSpo

