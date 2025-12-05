AMMODERNAMENTI NEI TRASPORTI PUBBLICI, AL LECCHESE 378,6MILA EURO

COMO – Dei 2,2 milioni di euro messi a disposizione dall’agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del bacino di Como, Lecco e Varese, il Lecchese se n’è aggiudicati oltre 378mila finalizzati alla realizzazione di nuove fermate del bus o miglioramento di quelle esistenti, per favorire l’accessibilità e la sicurezza degli utenti e al superamento delle barriere architettoniche e alla riduzione dell’impatto ambientale.

La distribuzione di fondi avviene dopo un bando estivo, partito a luglio e aperto ai Comuni delle tre aree di competenza del TPL. Nella nostra provincia sono in cinque ad essere interessati dall’investimento, due dei quali in Valsassina,. Nel dettaglio ecco la distribuzione: Merate € 226.800,00; Casargo € 31.000,00; Taceno € 78.000,00; Carenno €36.000,00; Castello di Brianza € 6 mila e 800 euro.

Altrove, a Como e Varese, vanno ad Appiano Gentile € 108.623,49; Valmorea € 59.500,00; Cucciago € 16.000,00; Capiago Intimiano € 127.500,00; Carugo € 75.000,00; Orsenigo € 83.200,00; Villa Guardia € 168.000,00; Cantù € 80.000,00; Anzano del Parco € 32.000,00; Bulgarograsso € 74.206,21 e poi nel varesotto Ranco € 19.110,08; Castelveccana € 50.800,00; Lonate Ceppino € 76.000,00; Tradate € 199.650,43; Varese € 175.453,59; Busto Arsizio € 106.870,95; Galliate Lombardo €23.777,70; Cunardo € 10.959,99; Buguggiate € 62.251,54; Brebbia € 59.103,05; Cantello €10.959,99; Ispra € 95.719,74; Somma Lombardo € 104.687,45.

Ci sono soldi anche per l’acquisto di un autobus a testa e ne beneficiano Linee Lecco e AMSC, ASF Como, ARRIVA, Autolinee Varesine, SACO e STIE.

“L’importo dei contributi erogati è stato crescente nel triennio 2023–2025: 395.000 euro nel 2023; 1.659.000 euro nel 2024; 2.200.000 euro nel 2025” – ha affermato il presidente dell’Agenzia Giovanni Galli mostrando la sua piena soddisfazione.

