AMPLIATI PER LE FESTE GLI ORARI DI TRANSITO SUL PONTE VECCHIO

LECCO – Considerato il periodo delle festività, caratterizzato da un significativo afflusso di visitatori in città e l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria in viale Costituzione, che si aggiungono a quelli presenti sul ponte Kennedy e a quelli relativi allo svincolo del Bione, gli orari di transito veicolare lungo il ponte Azzone Visconti saranno rivisti ed estesi.

Da mercoledì 3 dicembre e fino a martedì 6 gennaio 2026, il ponte Vecchio sarà percorribile dal lunedì al sabato:

in entrata a Lecco dalle 6 alle 12

in uscita da Lecco dalle 12.30 alle 20.

Inoltre, in ragione della specificità turistica e commerciale delle settimane di dicembre e gennaio, è previsto un orario dedicato per le domeniche e le giornate festive (sabato 6, lunedì 8, Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania) che prevede aperture:

in entrata a Lecco dalle 6 alle 15.30

in uscita da Lecco dalle 16 alle 20.

L’estensione della fascia oraria di accesso fino alle 12, comprendendo anche il sabato, agevolerà il flusso veicolare in ingresso e mitigherà le eventuali criticità di congestione nelle fasce mattutine. L’anticipo dell’apertura del transito alle 12.30, invece, mira a ridurre il carico veicolare su viale Costituzione, soprattutto in corrispondenza dell’uscita degli istituti scolastici.

L’attesa per l’afflusso di visitatori in entrata a Lecco la domenica e nelle giornate festive motiva invece l’orario specifico con ingresso fino alle 15.30 e uscita dalle 16.

“Siamo consapevoli che i cantieri una volta terminati porteranno un beneficio significativo alla città e procrastinarli significherebbe rimandare questi impatti positivi – è il commento dell’Assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Tuttavia, alla luce del periodo natalizio e delle proposte di Confcommercio Lecco, il Comune ha analizzato le alternative e definito un piano viabilistico straordinario per ridurre il più possibile i disagi e garantire la migliore accessibilità alle attività commerciali, al centro cittadino e a tutte le persone che per studio o per lavoro si muovono dentro e fuori il capoluogo ogni giorno”.

“Accogliamo con favore la decisione del Comune di Lecco di ampliare gli orari di apertura del Ponte Azzone Visconti, aggiungendo anche i fine settimana che solitamente sono chiusi al traffico veicolare – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Come associazione ci siamo fatti portatori delle istanze dei commercianti e abbiamo chiesto un intervento che andasse a limitare i pesanti disagi causati dai diversi cantieri presenti in città. Apprezziamo in particolare il segnale di attenzione mostrato dall’amministrazione comunale nel volere ripensare gli orari di transito sul Ponte nel week end, in particolare l’apertura del Ponte Vecchio alla domenica e nei festivi in entrata dalle 6 alle 15.30 e in uscita dalle 16 alle 20″.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

I lavori in fase di avviamento in viale Costituzione, in questa prima fase e per tutta la durata delle festività, riguarderanno il marciapiede dell’asse viario, senza incidere sulla viabilità dell’arteria stradale. Gli interventi più impattanti, relativi alla rotonda, come da cronoprogramma approvato, saranno realizzati indicativamente nel mese di febbraio 2026.