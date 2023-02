LECCO – Col 23,22% Fratelli d’Italia è il primo partito nella provincia di Lecco, scelto da 24.900 elettori. Alle spalle, sono 23.606 i lecchesi che hanno barrato il simbolo del Partito Democratico, secondo partito del territorio col 22,01%. Terzo posto per la Lega con 22.375 voti ovvero il 20,86% di chi nei giorni scorsi si è recato ai seggi per le elezioni regionali.

Alle altre forze restano solo piazzamenti ma senza che nessuna prevalga sull’altra, si attestano infatti attorno al 5% sia il listino del riconfermato presidente Fontana sia Forza Italia, stessi numeri per la lista della candidata Moratti e per l’alleanza Azione-Italia Viva. Poco oltre il 3% Alleanza Verdi e Sinistra e il Movimento 5 Stelle.

Sulle preferenze personali, il risultato migliore è quello di Mauro Piazza che torna al parlamentino spinto da 5.695 approvazioni. Nella lista della Lega non c’è stata partita per Flavio Nogara (2.004). Un lungo testa a testa ha tenuto invece col fiato sospeso i sostenitori di Fratelli d’Italia, dove passa Giacomo Zamperini per 2.632 preferenze contro le 2.207 di Fabio Mastroberardino. Anche nel Partito Democratico i giochi non erano scontati: ce l’ha fatta Gian Mario Fragomeli su Simona Piazza (4.442 a 3.753). Da segnalare anche il migliaio di preferenze collezionate da Lorenzo Riva nella lista Azione-Italia Viva, non sufficienti però per garantirgli l’elezione.