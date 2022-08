ROMA – Traffico da bollino rosso per il secondo weekend di controesodo agostano. A partire dalla mattinata di oggi, venerdì 26 agosto, lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento. In particolare Viabilità Italia prevede bollino rosso a partire da oggi e per tutto il resto del fine settimana, sabato 27 e domenica 28 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici.

Al nord, il traffico riguarderà anche la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia.