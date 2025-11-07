ANCE LECCO: “QUESTA CITTÀ NON È UN ALBERGO” CON ELENA GRANATA

LECCO – Venerdì 14 novembre, dalle 11 alle 13, nella Sala Convegni ANCE Lecco-Sondrio di via A. Grandi 9/11 a Lecco, si terrà l’incontro dal titolo “Questa città non è un albergo. Ripensare il ruolo dell’architettura tra città da abitare e città a ore”, con la partecipazione di Elena Granata, urbanista e docente al Politecnico di Milano.

L’evento propone una riflessione profonda sull’architettura contemporanea e sulle trasformazioni urbane alla luce di temi urgenti come la nuova emergenza abitativa, l’impatto dell’overtourism, la crisi climatica e il crescente bisogno di spazi di vita e comunità. Granata inviterà a riscoprire una sensibilità diffusa verso i diritti urbani, come il diritto alla casa, alla vista, all’ombra, alla natura e alla salute, ma anche alle relazioni di vicinato e a servizi capaci di rispondere ai bisogni più autentici dell’umano. Durante l’incontro interverranno anche il presidente dell’Ordine degli Architetti Valentino Scaccabarozzi e l’architetto Elena Bianchi, consigliere delegato alla Formazione OAPPC di Lecco.

Elena Granata è docente associata di Urbanistica e di Analisi della città e del territorio al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile di Firenze e studiosa di sviluppo urbano sostenibile e rigenerazione delle città. Collabora con istituzioni e fondazioni su progetti di innovazione sociale e ricerca sul futuro delle città. Autrice di saggi e articoli pubblicati su riviste e quotidiani, è una delle voci più autorevoli nel dibattito contemporaneo sui temi dell’ambiente, della bellezza e della comunità.

Tra le sue opere Biodivercity (Giunti), Placemaker (Einaudi), Ecolove (Edizioni Ambiente), Il senso delle donne per la città (Einaudi) e Anima Mediterranea (Sossella). È in uscita il suo nuovo libro “La città è di tutti: ciò che ha valore e non ha prezzo” (Einaudi). Granata è inoltre autrice del TEDxMilano “E se il pianeta lo salvassero i disimpegnati?” e ospite di trasmissioni televisive, radiofoniche e podcast dedicati ai temi dell’ambiente e della città.

