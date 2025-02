ANCE LECCO SONDRIO: “BENE LA REGIONE SULLA NUOVA AUTOSTRADA LECCO-COMO-VARESE”

LECCO – “Siamo estremamente felici di apprendere che Regione Lombardia ha inserito tra le priorità del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 la nuova autostrada regionale Lecco-Como-Varese“. Sono le parole di Luca Fabi, presidente di ANCE Lecco Sondrio.

“Ci piace ricordare come la necessità di questa arteria fosse stata segnalata come prioritaria già dalle associazioni imprenditoriali delle tre province interessate e dalle relative Camere di commercio fin dalla realizzazione della nuova ‘Pedemontana’ – continua Fabi – quale naturale completamento dell’opera stessa, considerando come, con la realizzazione di questo peduncolo, si potesse dare una risposta ad un’arteria il cui tracciato finale penalizzava in particolare il traffico veicolare da e per Lecco”.

“Di questa opera, in particolare – aggiunge Fabi – ANCE Lecco Sondrio era stata la promotrice, riuscendo a catalizzare attorno al suo progetto tutte le associazioni imprenditoriali e gli enti camerali delle tre province. Si era anche costituito un Comitato che poi, purtroppo, di fronte alla successiva mancanza di iniziativa da parte della Regione, si era di fatto sciolto”.

“Non possiamo dunque che accogliere con grande soddisfazione questa nuova decisione della Regione – conclude Fabi – auspicando che il Comitato che si era a suo tempo costituito possa essere ricomposto così da fungere da interlocutore privilegiato per la Regione nel dare operatività a questo progetto, assolutamente necessario per rimediare alla situazione di marginalità rispetto alle grandi arterie di rapido scorrimento in cui Lecco si trova e valorizzare un sistema di interscambio economico tra le province della Lombardia Nord Occidentale”.