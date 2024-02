ANCHE A LECCO CACCIA AI COMPLICI DELL’ATTENTATORE DI BRUXELLES

LECCO – Perquisizioni anche nel lecchese per individuare i complici dell’attentatore di Bruxelles Abdessalem Lassoued.

Anche nella provincia di Lecco sono in corso perquisizioni per individuare i complici di Abdessalem Lassoued, il cittadino tunisino responsabile dell’attentato terroristico avvenuto a Bruxelles il 16 ottobre 2023, in cui hanno perso la vita due tifosi di calcio svedesi.

Lassoued aveva vissuto in Italia dal 2012 al 2016 e gli inquirenti stanno concentrando le loro indagini sui suoi contatti sui social: i carabinieri del Ros e la Digos di Bologna hanno iniziato a svolgere perquisizioni nei confronti di 18 persone di origine nordafricana, residenti in provincia di Lecco e nelle province di Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine.

