ANCHE A LECCO IL COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

LECCO – Si è costituito anche in provincia di Lecco il Comitato Società civile per il NO nel referendum costituzionale, che riunisce associazioni, partiti e cittadini per difendere la Costituzione, l’autonomia della magistratura e contrastare la Legge Nordio, l’autonomia differenziata e il premierato.

Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” della provincia di Lecco è promosso e formato da: Anpi, Alleanza Verdi e Sinistra, Arci, Cgil, Comitato per l’acqua pubblica, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Forum per la salute mentale, Giovani Democratici, Legambiente, Lista civica Colico di tutti, Lista civica Colico più comunità, Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Telefono Donna, Unione Donne in Italia, prof. Stefano Sacco (a titolo personale, in qualità di appartenente a Pax Christi).

“Il Comitato – spiegano – è aperto a ulteriori adesioni di altre realtà e personalità, con l’intenzione di essere il più largo, inclusivo e trasversale possibile, allo scopo di coinvolgere associazioni, movimenti, cittadini e figure del mondo della cultura, del civismo e dell’università.

Per questo rivolgiamo un appello e l’invito ad aderire a tutte e tutti coloro che intendono impegnarsi in una battaglia democratica per difendere la nostra Costituzione e respingere la Legge Nordio“.

“È in gioco la nostra Costituzione – proseguono – , e con essa gli equilibri e la qualità della nostra democrazia.

L’indipendenza del potere giudiziario non è un privilegio, ma l’unica garanzia affinché tutte le cittadine e i cittadini siano uguali davanti alla legge.

Per noi chiedere di votare NO a questa vera e propria controriforma del Titolo V della Costituzione significa contrastare il progetto di fondo che ne sta alla base. Un progetto complessivo che, attraverso l’autonomia differenziata, il premierato, l’attacco all’autonomia della magistratura e la diminuzione delle libertà di manifestazione, punta al cuore dei valori e dei principi fondamentali della nostra democrazia costituzionale, al fine di realizzare una concentrazione del potere esecutivo senza precedenti.

La nostra idea è radicalmente alternativa e coincide con quella disegnata dalle madri e dai padri costituenti, secondo la quale i cittadini, attraverso i partiti, le forze sociali, le associazioni e le diverse realtà della società civile, partecipano attivamente alla vita democratica, contribuendo e incidendo sulle decisioni economiche e sociali destinate a ricadere sulle vite concrete delle persone e sulle prospettive del Paese”.