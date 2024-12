ANCHE A LECCO RETE INFORMAZIONE E LEGALITÀ, ASSOCIAZIONE A TUTELA DEI CITTADINI

LECCO – Rete Informazione e Legalità arriva anche a Lecco: l’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori nei rapporti con le banche, nei rapporti di lavoro, nonché della salute e dell’ambiente nel senso più ampio del termine, opera in conformità a tutte le normative dell’Unione Europea e si ispira ai principi di giustizia e civiltà contenuti nelle normative regionali, nazionali ed internazionali.

Le attività che l’associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, sono: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio del rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Presidente: Giuseppe Spinelli

Soci fondatori: Giancarlo Lima, Simona Beccaccioli, Enrico Bartolini, Alessandro Govoni, Arianna Lucia Bertuccelli, Ornella Attisano, Fabrizio Zega, Michela Gravellino, Domenico Ossino, Massimo Martire, Giuseppe Cesena, Lorenzo Indeo, Giuseppe Capizzi.