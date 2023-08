VALMADRERA – Anche un buon gruppo di giovani provenienti da Valmadrera è partito con i coetanei del Decanato di Lecco per la Giornata mondiale della gioventù. Si uniranno ai quasi 6mila ragazzi ambrosiani che si sono ritrovati al via l’1 agosto con un intenso programma di eventi e appuntamenti non solo religiosi ma anche culturali e ricreativi.

Da parte del mondo cattolico regnano entusiasmo e speranze nei confronti di questi giovanotti anche per un ritorno alla fede praticata, che pure nel nostro territorio vede le messe sempre meno partecipate da chi ha meno di 60 anni.