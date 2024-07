ANCHE FORZA ITALIA CHIEDE “SICUREZZA PER I CITTADINI LECCHESI”

Da troppi anni ormai assistiamo all’immobilismo di questa amministrazione comunale di fronte al dilagare

di bande giovanili violente in alcune aree ben note della città.



A nulla sono valse le richieste arrivate al Sindaco attraverso raccolte di firme, richieste di incontri e richieste

di interventi di cittadini residenti e commercianti.



Inaccettabile poi che un assessore della Giunta Gattinoni si rivolga ai commercianti chiedendo di fare la loro parte per contrastare la criminalità!



Ma cos’altro possono fare quei poveri commercianti se non resistere eroicamente e tenere alzate le saracinesche nonostante l’incuranza di un’Amministrazione Comunale che, farà pure dei bei fuochi un giorno all’anno per la festa del lago, ma poi lascia che, quotidianamente, restino sotto fuoco cittadini e commercianti???



Come segretario cittadino di Forza Italia chiedo al Sindaco di assumere tutte le iniziative possibili per

mettere la parola fine ai disordini violenti in città. Non si può più tollerare oltremisura questa situazione ed

è assolutamente necessario che ci si assuma le responsabilità e si agisca tempestivamente e concretamente.

È evidente che la soluzione dovrà coinvolgere anche le forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura ma è altrettanto indispensabile che il Comune sorvegli le aree aree note, analizzi a fondo l’origine e le caratteristiche del fenomeno, anche appurando se gli autori delle violenze siano perlopiù giovani lecchesi oppure soggetti non residenti in città, che ivi si dirigono allo mero scopo di delinquere.

Ciò affinché il Comune possa muoversi con tutti i mezzi a sua disposizione per contrastare il fenomeno,

compresa l’attivazione dei servizi sociali a sostegno di questi giovani che, evidentemente, necessitano di

azioni educative e di recupero.

Angela Fortino



Segretario Cittadino

Forza Italia Lecco

