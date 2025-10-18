ANCHE FORZA ITALIA SULLE RISSE: “CHIEDIAMO PATTUGLIAMENTI COSTANTI

L’ennesimo episodio di violenza: chiediamo pattugliamento costante dei vigili urbani e maggior decoro

Alla luce dei recenti e ripetuti episodi di violenza nel centro della nostra città, oltre che di furti nelle abitazioni, Forza Italia, nel condannare ogni atto violento e criminoso, propone un pattugliamento continuo e costante dei vigili urbani sia nel centro città che nei quartieri quale deterrente alla libera circolazione di soggetti malintenzionati e segno tangibile di una presenza dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e del loro bisogno di sicurezza.

Dalla nostra amministrazione comunale e dal suo corpo di vigili urbani chiediamo non solo multe, ma presenza costante e visibile anche dei vigili urbani per garantire sicurezza reale, rassicurare chi vive, chi lavora, chi passeggia.

Al fianco delle forze dell’ordine, anche il Comune faccia la sua parte.

Ribadiamo inoltre che la sicurezza non è mai solo questione di ordine pubblico: è anche il riflesso diretto della cura che una comunità dedica ai propri spazi. Dove c’è degrado, trascuratezza, sporcizia e abbandono, lì inevitabilmente cresce anche l’insicurezza. Al contrario, una città ordinata, pulita e ben curata è di per sé un fattore dissuasivo, un messaggio di attenzione e di presenza di chi governa la città che rende più difficile lo sviluppo di fenomeni criminali e violenti.

Lecco merita di essere una città bella, vivibile e sicura. Per questo serve un impegno concreto: manutenzione costante, cura degli spazi pubblici, lotta al degrado, ma anche una strategia seria per la sicurezza urbana. Solo così potremo restituire fiducia ai cittadini e garantire un futuro di serenità e bellezza alla nostra comunità.

IL SEGRETARIO CITTADINO FORZA ITALIA LECCO

Angela Fortino

–