ANCHE IL COMUNE DI LECCO DIVENTA “PUNTO DIGITALE FACILE”

LECCO – Il Comune di Lecco diventa “Punto digitale facile“, offrendo ai cittadini la possibilità di ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi della pubblica amministrazione fino alla fine di dicembre. Si tratta di un nuovo strumento, che trova spazio nel progetto finanziato con fondi Pnrr della “Rete dei servizi di facilitazione digitale della provincia di Lecco”, di cui ente capofila è il Cpia Fabrizio de André di Lecco, e intende favorire lo sviluppo autonomo, consapevole e responsabile dell’utilizzo delle nuove tecnologie, promuovendo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di giovani, adulti e anziani, che si trovano a rischio di esclusione digitale.

4 i punti di accesso disponibili, di cui 2 in municipio e due nei rioni.

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 (e dalle 11 alle 14 su appuntamento) è possibile accedere al servizio presso lo sportello 2 della sede comunale di piazza Diaz, 1. Il giovedì dalle 9 alle 13 (e dalle 14 alle 16 solo su appuntamento) è possibile anche beneficiare della presenza di una mediatrice culturale di lingua araba e francese presso lo sportello 5, sempre in piazza Diaz, 1. Il venerdì dalle 14 alle 16, solo su appuntamento, il servizio è erogato presso Il Giglio di Pescarenico, in via Ghislanzoni, 91. Per prenotare l’accesso al servizio in queste sedi occorre chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 lo 0341 481397, scrivere a facilita.comune.lecco@cpialecco.edu.it oppure recarsi al punto accoglienza (ingresso) del palazzo comunale di piazza Diaz, 1 negli orari di apertura del Comune.

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, solo su appuntamento, il servizio è offerto presso il centro civico Sandro Pertini di Germanedo, in via dell’Eremo 28. Per questa location è necessario prenotare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 recandosi all’Informagiovani, chiamando lo 0341 481570 oppure scrivendo a informagiovani@comune.lecco.it.

Così l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione Alessandra Durante: “La trasformazione digitale è un’opportunità straordinaria, ma solo se tutti possono accedervi con consapevolezza e sicurezza. Grazie alla Rete nazionale dei punti di facilitazione finanziata dal Pnrr a al progetto proposto dal Cpia che ringrazio, possiamo supportare i cittadini nell’utilizzo dei servizi pubblici online. Presso gli sportelli del Comune, sia nella sede centrale, sia presso le sedi in alcuni rioni, i cittadini possono ricevere supporto per la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica, l’attivazione delle credenziali CieID e Spid per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione e l’utilizzo del portale per il pagamento di tributi comunali come Tari e Imu. Possono inoltre accedere ai servizi anagrafici online, richiedere certificati e il cambio di residenza, oltre che imparare a utilizzare in modo consapevole strumenti digitali come l’App IO e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Il servizio è gratuito e invito tutti i cittadini italiani e stranieri che dovessero avere bisogno di supporto a prendere appuntamento. Il nostro obiettivo è andare avanti tutti insieme in questo processo di innovazione”.