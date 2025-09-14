ANCHE IL LECCO BATTE L’INTER (UNDER 23). GOL DI METLIKA, 1-0 IN TRASFERTA

MONZA – Nuova vittoria del team di Valente che sfrutta la rete siglata dalla ripresa da Antonio Metlika e si mantiene in vetta alla graduatoria di Serie C dopo l’impresa esterna in quel di Monza nei confronti dell’Inter Under 23.

Il Lecco ha dimostrato superiorità nel possesso palla e nella capacità di creare occasioni, culminando nel gol decisivo di Metlika al 19′ del secondo tempo . L’Inter U23, pur avendo cercato di reagire, non è riuscita a concretizzare le poche opportunità avute.

Di seguito la cronaca, minuto per minuto, del match dei blucelesti:

Primo Tempo

1′ – Ecco che si parte! La tensione è palpabile.

6′ – Zanellato cerca Pellegrino con un passaggio filtrante, ma il tiro finisce largo.

10′ – Punizione dalla tre quarti per il Lecco, ma non si concretizza nulla.

12′ – Furrer prova un’azione personale, ma Calligaris è pronto a respingere.

14′ – Mallamo crossa in area, Sipos tenta il colpo di testa, la palla finisce ben lontana.

16′ – Angolo per il Lecco, Galeandro tenta il colpo di testa, senza successo.

16′ – Sviluppo del corner: Ferrini gira il cross di Kritta, ma è alto.

18′ – Mallamo si presenta solo davanti a Calligaris e sbaglia clamorosamente; Kritta non riesce a sfruttare la respinta.

19′ – Angolo per l’Inter, Furlan devia il pallone; il secondo angolo sfuma senza esiti.

22′ – Cinquegrano ci prova da fuori area, ma Furlan para in due tempi.

23′ – Stante viene ammonito, aumentando la tensione in campo.

24′ – Valente chiede una espulsione diretta, l’arbitro decide di non intervenire.

31′ – Mosconi conquista un angolo, Ferrini resta a terra dopo uno scontro; ci sono scintille tra Tanco e Mosconi.

33′ – Un angolo per l’Inter non sortisce effetti.

36′ – Corner per il Lecco, ma anche questo viene sprecato.

39′ – Kritta tenta il tiro, ma la palla esce di poco.

40′ – Mallamo si infortuna in uno scontro aereo con Tanco; la situazione è delicata.

42′ – Mallamo sembra poter rientrare in campo.

45′ – L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

49′ – Fine primo tempo: INTER U23-LECCO 0-0.

Secondo tempo

1′ – La tensione è palpabile, i tifosi sono in fermento!

1′ – Kaczmarski prova subito a farsi sentire, ma il suo tiro è un tiraccio che vola alto sopra la traversa.

6′ – Angolo per il Lecco! Galeandro tenta la girata, ma è un tentativo innocuo. L’Inter respira.

8′ – Angolo per l’Inter, ma non riescono a concretizzare. La squadra cerca di scuotersi.

10′ – Galeandro serve Mallamo con un assist preciso, il tiro esce di poco. Che occasione sprecata.

12′ – Ferrini mette un grande cross per Galeandro, che per un soffio non riesce a toccare. Che brivido.

13′ – Cambi per l’Inter: fuori Spinaccè, dentro Zuberek; fuori Mosconi, dentro Agbonifo. Cambio strategico.

18′ – Cambi per il Lecco: Voltan per Galeandro e Metlika per Mallamo. La panchina si fa sentire.

19′ – Angolo per il Lecco. L’atmosfera si scalda!

19′ – GOL: METLIKA!!!! Un gran tiro dal limite dell’area, Valente ha colto nel segno. Al primo pallone gol, Il Lecco esplode di gioia!

22′ – Punizione per il Lecco da lontano, si prepara a calciare… tensione in campo.

23′ – Angolo per il Lecco, ma l’Inter si difende con determinazione.

27′ – Angolo per l’Inter. Tiro salvato da Zanellato quasi sulla linea. Che intervento.

28′ – Cambi per l’Inter: entraNO Topalovic al posto di Kaczmarski e Bovo per Stante. Vecchi non si arrende. Cambi anche per il Lecco: Pellegrino esce per Rizzo, Romani per Ferrini.

34′ – Break del Lecco! Kritta mette la palla bassa, ma Rizzo non riesce ad arrivarci, occasione sfumata.

35′ – Angolo per l’Inter, ma ancora una volta senza effetti. La pressione aumenta!

37′ – Fuori Furrer, stanchissimo! Entra Alaoui. Cambi cruciali per il finale.

40′ – Fuori Fiordilino, dentro Lavelli. L’Inter cerca di riorganizzarsi.

42′ – Colpo di testa di Lavelli, la palla vola alta. La folla trattiene il respiro.

45′ – Giallo per Metlika.

45′ – 4 minuti di recupero, la tensione è alle stelle.

49′ – Tiraccio di Voltan. La palla vola altissima.

50′ Triplice fischio: è finita e il Lecco vola sempre più in alto.

.

INTER U23-LECCO 0-1

Primo tempo 0-0

Marcatore:

Metlika (LC) 19′ s.t.

INTER UNDER 23 (352) Calligaris; Stante (29′ s.t. Bovo), Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski (29′ s.t. Topalovic), Fiordilino (40′ s.t. Lavelli), Kamatè, Cocchi; Spinaccè (13′ s.t. Zuberek), Mosconi (13′ s.t. Agbonifo)

A disposizione Melgrati, Raimondi, Avitabile, Maye, Venturini, Zarate, David.

All.: Vecchi

LECCO (343) Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (29′ s.t. Romani); Pellegrino (dal 29′ s.t. Rizzo) Zanellato, Mallamo (19′ s.t. Metlika), Kritta; Galeandro (19′ s.t. Voltan), Sipos, Furrer (37′ s.t. Alaoui).

A disposizione Dalmasso, Costant, Marrone, Grassini, Bonaiti, Lovisa, Frigerio.

All. Valente.

ARBITRO Castellone della sez. AIA di Napoli

SPETTATORI 1.200 di cui circa 900 giunti da Lecco