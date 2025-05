ANCHE IN PROVINCIA DI LECCO GLI SPORTELLI PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

LECCO – Il problema delle liste di attesa in Italia, ovvero le tempistiche che i pazienti devono affrontare per ricevere una prestazione sanitaria, rappresenta una delle principali criticità del Servizio Sanitario Nazionale influenzando la qualità dell’assistenza e l’accesso alle cure per milioni di cittadini. Gli Sportelli per il diritto alla Salute operano dal 2022, sono luoghi gestiti da volontari/e nel principio di partecipazione e solidarietà, per dare supporto a tutte le persone alle quali viene negato il diritto alla cura nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Il loro operato è sempre e soltanto a titolo gratuito.

L’obiettivo dello Sportello è quello di ottenere prestazioni sanitarie entro i tempi prescritti in ricetta dal medico curante il cui rispetto è previsto dalla normativa vigente sia presso strutture pubbliche sia private convenzionate.

In provincia di Lecco si apriranno due sportelli:

lo Sportello Salute Lecco sarà operativo presso la sede di Sinistra Italiana in corso Martiri della Liberazione 152/C a Lecco.

Ogni giovedì dalle 10 alle 12

sportellosalutelecco@gmail.com

sarà operativo presso Arci La lo.co alla Stazione FS Osnago

Ogni lunedì dalle 10 alle 12 e ogni martedì dalle 18 alle 20

sportellosalutemeratese@gmail.com

Per richiedere assistenza presso lo Sportello Salute, è necessario presentarsi durante gli orari di apertura e fornire:

– tessera sanitaria;

– impegnativa del medico di base o specialistico;

– prenotazione scritta dell’appuntamento.

Questi documenti sono essenziali per avviare le pratiche e ricevere l’assistenza necessaria.

