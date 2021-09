LECCO – Sono oltre 250 i chilometri che dividono Lecco da Sanremo, abbastanza da poter cambiare il destino di una band e il futuro di chi la compone. Lo sa bene la cantante lecchese Francesca Bonacina che, insieme ai suoi compagni di musica (Giulia Peretto, Maristella Spada e Niccolò Saggiante), parteciperà il prossimo 10 settembre al Sanremo Rock sul palco del celebre Teatro Ariston. Un contributo viene anche dalla Valsassina, dal momento che i brani sono stati scritti dal musicista “Obe” di Barzio.

“Cantare è da sempre la mia più grande passione e mai mi sarei aspettata di riuscire a calcare un palco così importante come quello dell’Ariston a Sanremo – spiega Francesca -. Questa avventura è iniziata da una proposta da parte della mia casa discografica “BMGI Records” di partecipare alle selezioni per Sanremo Rock, un festival per band emergenti”.

“L’idea mi è piaciuta fin da subito e mi sono messa in pista per cercare ragazzi che avessero voglia di partecipare a questo contest con me. Dopo essere riuscita a formare una band, abbiamo subito iniziato le prove e il mio entusiasmo è subito salito alle stelle quando ho notato che il feeling tra di noi era davvero forte e positivo”.

“Prova dopo prova e selezione dopo selezione, abbiamo ricevuto il verdetto a luglio dopo la vittoria a Milano nelle tappe regionali: ciò significava accedere alle finali e calcare il palco dell’Ariston!

Io credo che sia il sogno di ogni musicista riuscire ad esibirsi in un Teatro così storico ed importante ed avere la possibilità di farlo mi rende la persona più felice al mondo” continua la cantante.

“Venerdì 10 settembre alle ore 17:30 mi esibirò al Teatro Ariston e alle 19:15 al Live club/Pub Mamely.

Non vedo l’ora di far sentire la mia musica e soprattutto trasmettere agli spettatori la mia voglia di fare arte ed esprimere i sentimenti tramite le mie canzoni”.