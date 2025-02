ANCORA ARDUO IL RECUPERO DEI DUE BRIANZOLI MORTI IN GRIGNETTA

GRIGNA MERIDIONALE – Il maltempo non dà tregua alle attività di recupero dei corpi di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursionisti brianzoli dispersi da sabato sulla Grignetta.

I due colleghi, appassionati di corsa in montagna, conoscevano la Grignetta e pare siano rimasti bloccati in vetta dopo essere stati sorpresi dal maltempo, che non ha dato tregua per tutto il fine settimana.

I soccorritori, sul campo da giorni, evidenziano che al momento è l’evoluzione delle condizioni meteorologiche a determinare le decisioni da prendere nelle prossime ore …

