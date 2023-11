ANCORA GITANTI IN CRISI SUL RESEGONE. STAVOLTA TRE STRANIERI: RECUPERATI

MONTE RESEGONE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti questo pomeriggio verso le 16 via terra tramite la squadra SAF e per via aerea con l’impiego dell’elicottero ‘Drago’ (in copertina, immagine di repertorio) per soccorrere tre persone straniere, in difficoltà sulla montagna che caratterizza lo skyline lecchese.

Una volta localizzati, gli escursionisti bisognosi di aiuto sono stati recuperati dal mezzo aereo per poi essere portati in zona sicura. L’intervento è terminato intorno alle 17:30.

RedCro