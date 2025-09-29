ANDRE PANIZZA CONQUISTA ANCHE UN ARGENTO AI MONDIALI DI CANOTTAGGIO

MANDELLO DEL LARIO – Un Mondiale indimenticabile per Andrea Panizza, cresciuto alla Canottieri Moto Guzzi. Nell’ultima giornata degli Assoluti a Shanghai, il ventisettenne atleta di Mandello, insieme a Giacomo Gentili, alla loro prima esperienza come vogatori di punta, ha arricchito il proprio palmarès con una medaglia d’argento. Questo risultato segue il successo di giovedì , quando con Luca Rambaldi e Luca Chiumento, Panizza e Gentili avevano conquistato l’oro e il titolo mondiale 2025 nel quattro di coppia.

La squadra italiana dell’otto misto ha ottenuto la medaglia d’argento in questa nuova specialità, introdotta nel 2025 da World Rowing nel programma iridato. In barca con Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, guidati al timone da Alessandra Faella, gli azzurri sono arrivati secondi solo dietro alla Romania, battendo avversari di grande livello come Nuova Zelanda, Stati Uniti, Olanda e Germania.