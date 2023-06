LECCO – Con l’estate torna la tradizionale campagna dell’Auser ‘Aperti per ferie’. Da giugno a settembre la campagna è rivolta agli anziani per vivere un’estate serena. I volontari e le sedi Auser sono pronti ad accogliere e ascoltare chi ha bisogno di aiuto.

Auser non si ferma d’estate e con la sua rete di prossimità è vicino ai cittadini più deboli e fragili ancor più in questo delicato periodo dell’anno. Tramite il servizio di compagnia telefonica, consigli utili e pratici su come difendersi dal gran caldo, l’emissione di due bollettini Humidex di Ats alla settimana messi a disposizione nelle sedi e pubblicate sui social per anticipare informazioni in merito alle ‘ondate di calore’, videochiamate da App protetta Auser e la possibilità di partecipare a momenti di socializzazione e conviviali.

Per attivare il servizio di compagnia telefonica, richiedere servizi di accompagnamento o richiedere informazioni in genere, si può contattare la struttura più vicina a casa nelle sedi locali di Auser Leucum Odv Ets a Lecco (0341/286096), Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Valsassina, Perledo, Oggiono, Calolziocorte. E in tutte le sedi locali della Provincia di Paderno d’Adda, Barzanò, Colico, Olgiate, Olginate, Monte Marenzo, Cernusco Lombardone.

Le sedi Auser sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Negli orari di chiusura, componendo il numero verde gratuito 800995988, risponderà il call center nazionale che inoltrerà eventuali richieste alla sede più vicina alla casa di chi ha bisogno.