ANNONE IN FESTA PER I 55 ANNI DELL’AVIS E I 30 DEL GEMELLAGGIO A TRE

ANNONE DI BRIANZA – L’AVIS Comunale di Annone Brianza ha festeggiato il 55° di Fondazione (1969 – 2024) e il 30° di gemellaggio con l’ AVIS Comunale di Annone Veneto e il 26° di gemellaggio con l’AVIS Comunale di Castello d’Annone. In una splendida domenica di sole del tutto inattesa viste le nebbie dei giorni precedenti, il corteo, accompagnato dalla Banda di Annone Brianza, dagli Alfieri delle AVIS Consorelle e delle Associazioni locali, dal Gonfalone del Comune, è partito da Villa Cabella verso il cimitero ed il Monumento dei Caduti per un doveroso ringraziamento.

A seguire la celebrazione della messa e in oratorio per la cerimonia ufficiale con consegna di ben 89 benemerenze ai Donatori così suddivise: 19 distintivi rame, 20 argento, 24 argento dorato, 8 oro, 3 oro con rubino, 9 oro con smeraldo e 6 oro con diamante.

Alle cerimonie erano presenti il presidente locale Anna Maria Bartesaghi, il presidente AVIS Provinciale di Lecco Bruno Manzini, i presidenti della Comunali di Annone Veneto Silvano Vello e Castello d’Annone Monica Preziosi, i sindaci Luca Marsigli e Daniele Carotti e un nutrito numero di soci Donatori e non.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato la gratuità della donazione e l’importanza del donare sangue: La provincia di Lecco si distingue per un grande numero di donatori che offrono la piena autosufficienza di raccolta sangue per l’ospedale di Lecco e sono attive convenzioni per rifornire anche verso altri ospedali milanesi e lombardi.

“Questo ci fa onore ed evidenzia che il nostro territorio è ricco di persone che hanno a cuore i bisogni degli altri : sono valori che vanno orgogliosamente coltivati e trasmessi alle future generazioni – ha dichiarato la presidente Bartesaghi – La nostra comunale conta circa 230 soci che donano periodicamente presso il centro trasfusionale di Lecco e 15 volontari: ben tre di questi presenti da più di 40 anni e premiati per questo traguardo. L’attività di promozione al dono viene fatta anche con le altre associazioni del paese che si ringraziano per la disponibilità, collaborazione e presenza”.

“I cambiamenti organizzativi degli ultimi anni nel ‘Terzo Settore’ hanno di molto modificato le procedure di gestione delle associazioni, quindi si fa appello ai soci di partecipare di più all’attività associativa: il prossimo anno ci sarà il rinnovo degli organi direttivi quindi questo è il momento giusto per farsi avanti!”, ha concluso la presidente AVIS

Al termine della cerimonia, pranzo sociale a Bosisio Parini.