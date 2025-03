ANNONE: RINNOVATA LA CONVENZIONE PER LO SPORT CON IL GSO SAN GIORGIO

ANNONE BRIANZA – “Lo sport non è solo competizione, ma un vero e proprio strumento di crescita personale e collettiva. Lo sport crea legami, rafforza la comunità e promuove uno stile di vita sano per tutte le generazioni”. Per questo motivo, sul modello degli anni precedenti, è stata sottoscritta la convenzione tra il GSO San Giorgio e il Comune di Annone di Brianza, un accordo che conferma il sostegno all’attività sportiva sul territorio del Comune.

Un impegno concreto per garantire opportunità di crescita, socializzazione e benessere a bambini, ragazzi e famiglie, portando avanti una tradizione di valori e passione.

Alla firma erano presenti il presidente del GSO San Giorgio Carlo Panzeri con il sostegno di P. Corti, il sindaco Luca Marsigli e il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Lazzarini.

G.P.