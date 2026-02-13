ANNONE SALUTA E RINGRAZIA IL LUOGOTENENTE NICOLA OMBROSI

ANNONE BRIANZA – La comunità di Annone di Brianza ha voluto esprimere un profondo sentimento di riconoscenza nei confronti del luogotenente dei Carabinieri Nicola Ombrosi, giunto al termine del proprio servizio attivo per raggiunti limiti d’età. Una figura che, negli anni, è diventata un punto di riferimento non solo per Oggiono – dove ha guidato la Stazione dell’Arma – ma per tutti i comuni del territorio, Annone compreso. La sua presenza costante, la capacità di ascolto e la vicinanza ai cittadini hanno contribuito a creare un rapporto di fiducia autentico, riconosciuto anche dalle istituzioni locali durante la cerimonia di saluto organizzata a Oggiono .

Ombrosi, originario dell’Abruzzo ma da decenni radicato in Brianza, ha rappresentato per molti un esempio di dedizione e professionalità. Nel corso della sua lunga carriera, ha affrontato con determinazione e senso del dovere le sfide quotidiane del territorio, dalle attività di prevenzione ai numerosi interventi operativi che hanno caratterizzato gli anni del suo comando. La comunità di Annone ha voluto sottolineare proprio questo: la sua capacità di essere presente, disponibile e attento, qualità che hanno reso il suo servizio prezioso e profondamente umano.

Il ringraziamento si estende naturalmente all’intera Arma dei Carabinieri, istituzione che ogni giorno opera con discrezione e fermezza per la sicurezza dei cittadini. Il motto “Nei secoli fedeli”, che accompagna i Carabinieri fin dalla loro fondazione, trova nella storia professionale del Luogotenente Ombrosi una testimonianza concreta: un impegno rinnovato giorno dopo giorno, spesso lontano dai riflettori, ma essenziale per la vita delle comunità.

Accanto alla gratitudine per chi lascia, c’è anche un augurio sincero per chi raccoglierà il suo testimone alla guida della Stazione di Oggiono. La certezza condivisa è che il servizio di prossimità al territorio continuerà con la stessa attenzione e lo stesso spirito di dedizione che hanno contraddistinto gli anni di Ombrosi.

La comunità di Annone saluta così un servitore dello Stato che ha saputo unire competenza, umanità e senso del dovere. Un grazie che non è solo formale, ma nasce dal cuore di un territorio che ha trovato in lui un alleato prezioso.