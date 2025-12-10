ANNONE SI ANIMA PER L’ACCENSIONE DELL’ALBERO: IL GRAZIE DEGLI ALPINI

ANNONE BRIANZA – È stata un vero successo la serata dedicata all’Accensione dell’Albero di Natale, organizzata dal Gruppo Alpini, che ora esprime soddisfazione e gratitudine per l’ampia partecipazione registrata. L’iniziativa, pensata come momento di aggregazione in vista delle festività natalizie, ha richiamato un pubblico numeroso, composto non solo dagli annonesi, ma anche da cittadini provenienti dai comuni vicini.

Gli Alpini hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: organizzatori, volontari e partecipanti. La presenza così significativa – spiegano – ha superato ogni aspettativa, trasformando la serata in un appuntamento sentito e condiviso da tutta la comunità.

Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione dei più piccoli, che hanno preso parte all’iniziativa con entusiasmo. Per il Gruppo Alpini, infatti, vedere la gioia nei loro occhi rappresenta la motivazione principale nell’organizzare ogni anno questo momento festoso. “È per i bambini che lo facciamo – sottolineano – e vederli così coinvolti ripaga di ogni sforzo”.

La serata si è conclusa in un clima di serenità e spirito natalizio, rafforzando ancora una volta il legame tra gli Alpini e la cittadinanza, e confermando l’importanza di mantenere vive le tradizioni comunitarie.