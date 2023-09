LECCO – L’8 settembre del 1943 segna l’inizio simbolico della Resistenza al nazi-fascismo in Italia. Con la battaglia di Porta S. Paolo a Roma, a seguito dell’Armistizio e della fuga del Re Vittorio Emanuele III, si avvia una fase che porterà nel 1945 l’Italia a essere un Paese libero e democratico dotato di una Costituzione i cui valori di solidarietà, accoglienza, pace e uguaglianza ne delineano tuttora il carattere antifascista.

A 80 anni da quel periodo resistenziale “dimostrazione del meglio di cui gli italiani fossero capaci: un’assunzione di responsabilità, una volontà di riscatto dalla storia del fascismo e dalla partecipazione italiana alla Seconda guerra mondiale” (A. Cavaglion), l’ANPI Provinciale di Lecco propone, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e altre Associazioni, un programma di iniziative che si snoderà nel triennio 2023-2024-2025.

Oltre a confermare le rievocazioni dei fatti della Resistenza che hanno caratterizzato il nostro territorio, il programma prevede incontri, momenti di studio, pubblicazioni e attività di valorizzazione e diffusione del patrimonio documentario sulla lotta di Liberazione nel lecchese.

La prima data del programma è il 9 settembre, con queste iniziative: ore 9–11 con partenza da via Castagnera in bicicletta sui luoghi della Resistenza nella città di Lecco, in collaborazione con FIAB Lecco. Alle 11:15, in viale della Costituzione, nei pressi della ‘Canottieri Lecco’ la posa della targa “9 settembre 1943: inizia la Resistenza”. La targa ricorda i fatti del’8 e 9 settembre e l’appello di Gaetano Invernizzi a resistere contro l’occupazione nazifascista. Sarà presente l’Amministrazione comunale.

Alle 17:30, presso Lecco Hostel, sala meeting (Corso Matteotti 89/a) l’illustrazione del Programma dell’ANPI Provinciale per il 2023 e anticipazione delle iniziative già previste per gli anni 2024 e 2025. La presentazione del nuovo sito dell’ANPI Provinciale, realizzato da studenti dell’Istituto Badoni durante un percorso di alternanza scuola-lavoro.