ANPI LECCO,VICINANZA A CGIL E UIL CONTRO IL “BAVAGLIO” DEL GOVERNO

LECCO – Il Comitato Provinciale dell’ANPI Lecco, in linea con la posizione dell’ANPI Nazionale, “esprime vicinanza alle Organizzazioni Sindacali CGIL e UIL di fronte all’evidente tentativo da parte del Governo di mettere il bavaglio al movimento dei lavoratori, limitando in modo arbitrario e autoritario il diritto di sciopero previsto dall’Articolo 30 della Costituzione”.

“I toni utilizzati dal ministro Salvini nei confronti del sindacato – si legge in una nota dell’Associazione Partigiani d’Italia – sono palesemente volgari e provocatori, e la precettazione dei lavoratori del trasporto pubblico nella giornata del 17 novembre non fa che colpire ulteriormente l’autonomia sindacale. Questa offensiva ha l’obiettivo di dividere e frammentare il mondo del lavoro, già colpito da decenni di progressivo declino delle condizioni salariali. Insieme alle proposte su autonomia differenziata e presidenzialismo, la compressione del diritto di sciopero costituisce un altro pesantissimo tassello dell’assalto alla nostra Carta. Entrando nel merito delle ragioni dello sciopero, crediamo che la Legge di Bilancio redatta dal Governo sia debole e ingiusta perché non dà risposte al dramma del lavoro povero e delle disuguaglianze e non prevede alcun rilancio del welfare né alcun sostegno a politiche di sviluppo; siamo di fronte a un provvedimento che fa cassa su diritti essenziali come quello alla salute e alla previdenza: in tal modo viene pesantemente violato l’art.3 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Per tutte queste ragioni, l’ANPI Provinciale parteciperà con una propria delegazione al corteo organizzato da CGIL Lecco e UIL Lario venerdì 24 novembre in occasione della giornata di sciopero generale che coinvolgerà le regioni del Nord Italia. La manifestazione si articolerà nel modo seguente: il corteo si concentrerà intorno alle ore 9:00 nel piazzale del centro commerciale Meridiana antistante al Monumento ai Caduti sul Lavoro (Largo Caleotto) e da lì raggiungerà Piazza Diaz, percorrendo nell’ordine Via Amendola, Via Digione, Via Alighieri, Via Cairoli e Via Cavour; in Piazza Diaz si terrà un presidio con interventi di delegate e delegati sindacali, che terminerà intorno alle ore 11:30. Si invitano pertanto le iscritte e gli iscritti ANPI ad aderire allo sciopero generale e a prendere parte alla mobilitazione, “che riguarda tutte e tutti non solo in qualità di lavoratrici/lavoratori o pensionate/pensionati, ma anche di cittadine e cittadini consapevoli che si battono per la giustizia sociale e la difesa e attuazione degli articoli della Costituzione”.