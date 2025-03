ANTEAS LECCO: UN INCREMENTO DEI SERVIZI NEL 2024

LECCO – Anteas Lecco ODV ha proseguito nel 2024 il suo cammino di crescita, con un ‘significativo’ incremento dei servizi, il consolidamento e ampliamento delle attività e la progettazione di nuove iniziative per l’invecchiamento attivo. L’attività di volontariato di Anteas rappresenta una partecipazione attiva alla vita sociale e un esempio di sussidiarietà per il miglioramento della vita personale e sociale delle persone anziane e fragili. Un totale di 22.000 ore di volontariato con l’impegno di 50 volontari a beneficio di oltre 1.500 persone, in particolare anziani e soggetti fragili.

Si sono intensificati i servizi di trasporto sociale e accompagnamento, a seguito del crescente numero di richieste e tipologie di intervento, per offrire servizi che coprano le esigenze di anziani e soggetti fragili con scarsa autonomia. Il servizio di trasporto e accompagnamento sociale rappresenta un aiuto concreto per i cittadini che necessitano di accompagnamenti verso i luoghi di cura (ospedali, cliniche, centri di riabilitazione, medici), i luoghi della socialità (centri di aggregazione, centri diurni, parenti e amici) e per l’accompagnamento dei minori (scuole, centri formazione professionale). Nel 2024 Anteas Lecco ha effettuato 12.000 servizi di accompagnamento con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente, per un totale di 171.000 chilometri percorsi a beneficio di 500 persone, tra anziani, disabili e minori.

È stato ampliato e migliorato anche il servizio Telefono amico, attività di compagnia telefonica che coinvolge attualmente 110 anziani soli che vengono contattati con frequenza periodica. Complessivamente l’attività di telefonia sociale (telefono di servizio e telefono amico) nel 2024 ha fatto registrare 5.200 telefonate. “Accanto ai servizi ‘storici’ di accompagnamento e supporto sociale ANTEAS ha sviluppato e arricchito le proposte di attività culturali, di animazione e formazione, per favorire un invecchiamento attivo e partecipato; le attività hanno suscitato entusiasmo e un aumento di richieste ” commenta il presidente di Anteas Lecco, Nino Bevacqua.

In tale direzione Anteas Lecco, nel 2024, ha promosso una serie di iniziative dedicate agli anziani per favorire un invecchiamento attivo, teso a conservare il benessere fisico della persona. Corsi di ginnastica dolce presso quattro quartieri di Lecco, per un totale di 80 lezioni a incontri su prevenzione e salute per guidare gli anziani verso stili di vita che mirino al miglioramento del proprio benessere e alla prevenzione del declino fisico e mentale. Nel 2024 ha preso il via un nuovo progetto di Anteas in collaborazione con ATS Brianza per promuovere concretamente l’attività fisica e migliorare la salute della popolazione: i gruppi di cammino, costituiti da persone che decidono di trovarsi liberamente per condividere l’esperienza del movimento e per camminare insieme. Complessivamente hanno beneficiato delle iniziative su benessere e salute 200 anziani.

Una particolare attenzione di Anteas Lecco è stata rivolta ai percorsi formativi e alle attività di supporto per aiutare gli anziani ad acquisire competenze digitali e favorire una piena integrazione con i servizi della pubblica amministrazione: sono stati effettuati incontri di alfabetizzazione digitale presso la Casa della Carità di Lecco, presso il Centro Sociale Culturale Barycentro a Costamasnaga e anche un’assistenza digitale individuale, su prenotazione, presso la sede di Anteas Lecco.

Inoltre, sono stati organizzati alcuni incontri di approfondimento sul tema ‘Comunicazione e informazione: oggi e domani‘ coordinati da Gerolamo Fazzini, giornalista e saggista, con l’obiettivo di approfondire gli strumenti contemporanei più usati nel mondo della comunicazione, i cambiamenti in atto, gli scenari futuri e il corretto approccio per esercitare fino in fondo il diritto-dovere all’informazione. Anteas Lecco ha infine organizzato, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, Fondazione Comunitaria Lecchese, MEIC Lecco, Coordinamento Handicap Lecco, CISL Monza Brianza Lecco, UNEBA Lecco un ciclo di incontri “Le fragilità chiamano: Lecco risponde’ presso la Casa della Carità a Lecco. Hanno beneficiato dei percorsi formativi 150 persone.

Molto partecipate le iniziative culturali, relative ai corsi di arte e letteratura: in collaborazione con i Comuni di Lecco e Oggiono, Spazio ‘Il Giglio’, A.V.P.L., FNP Cisl. Anteas Lecco ha organizzato quattro corsi formativi sul tema dell’arte a Lecco e Oggiono, per un totale di 20 lezioni tenute da Paolo Parente (pittore, scrittore, direttore artistico): si tratta di incontri multimediali in cui, oltre le arti visive, sono coinvolte musica e letteratura. Per ogni incontro è stata fornita una dispensa didattica in formato digitale. Non sono mancate le uscite culturali con itinerari artistici alla riscoperta di rilevanti luoghi d’arte del territorio. Le iniziative culturali hanno coinvolto complessivamente 300 anziani.

Per favorire la socialità, facilitare la ripresa delle relazioni e contrastare le situazioni di isolamento sono stati avviati altri progetti. Come ‘Oggi ti racconto’: pomeriggi in compagnia dell’attrice Ancilla Oggioni, che ha dato voce a pagine di letteratura e narrativa. Poi turismo sociale con l’organizzazione di una gita a Portovenere. E tanto altro. Hanno beneficiato delle iniziative di socialità di Anteas Lecco 120 anziani.