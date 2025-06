ANTICIPAZIONI CONFERMATE: LORENZO RIVA PRESIDENTE DI LARIO RETI HOLDING

LECCO – L’Assemblea degli Azionisti del 18 giugno ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e quattro membri del Comitato di Indirizzo e Controllo della Società, che rimarranno in carica per il prossimo triennio.

Come anticipato da Lecco News, alla guida dell’organo amministrativo è stato eletto Lorenzo Riva, imprenditore con una consolidata esperienza nel settore manifatturiero. Al vertice di Electro Adda S.p.A., azienda di famiglia specializzata nella produzione di motori elettrici, è stato presidente di Confindustria Lecco e Sondrio dal 2017 al 2022.

Oltre al Presidente, gli altri membri eletti sono:

• Pietro Galli – Vicepresidente, consulente

• Elena Ammannato – Consigliere, avvocato

• Giovanni Ghislandi – Consigliere, giornalista

• Chiara Tagliaferri – Consigliere, tecnologo

“Ringrazio gli Azionisti per la fiducia dimostrata con questa nomina e il mio predecessore, Lelio Cavallier, insieme ai componenti del precedente Consiglio di Amministrazione, per il prezioso lavoro svolto in questi anni con ottimi risultati – commenta Lorenzo Riva, neoeletto Presidente – Il compito che ci attende è impegnativo e particolare; Lario Reti Holding deve oggi confrontarsi con le conseguenze del cambiamento climatico, continuando l’opera già avviata in questi anni di adattamento impiantistico e di struttura, di spinta alla decarbonizzazione, all’autonomia energetica e alla creazione di una vera e propria realtà di economia circolare. Si tratta di obiettivi sfidanti ma che ritengo alla portata delle grandi competenze che trovano casa in questa azienda”.

La stessa Assemblea ha eletto il Comitato di Indirizzo e Controllo, organismo previsto dallo Statuto Sociale come struttura di controllo analogo, composto da nove rappresentanti dei Comuni. Il neoeletto Comitato – i cui membri non percepiscono compenso – è così strutturato:

Membri designati dall’Ufficio d’Ambito di Lecco (ATO):

• Aldo Riva, Comune di Castello Brianza

• Dario Brambilla, Comune di Casatenovo

• Marco Passoni, Comune di Olginate

• Mauro Colombo, Comune di Garbagnate Monastero

• Michele Peccati, Comune di Malgrate

Membri nominati dai Comuni Soci di Lario Reti Holding:

• Antonio De Luca, Comune di Cernusco Lombardone

• Mattia Salvioni, Comune di Merate

• Pierluigi Artana, Comune di Pasturo

• Roberto Pietrobelli, Comune di Lecco

Uditori:

• Davide Colombo, Comune di Lurago d’Erba – in rappresentanza dei Soci comaschi di Lario Reti Holding

• Marco Domenico Bonaiti, presidente dell’Ufficio d’Ambito di Lecco

Lario Reti Holding

Lario Reti Holding S.p.A. è, dal 1° gennaio 2016, il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco. Gestisce oltre 425 sorgenti, 83 pozzi, la potabilizzazione dell’acqua del Lago, più di 2.600 km di condotte acquedotto e oltre 1.800 km di condotte fognarie, assicurando la manutenzione e la distribuzione capillare

delle acque fino al rubinetto di casa, il loro collettamento e la successiva depurazione.