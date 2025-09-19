ANTIDROGA. A VALGREGHENTINO E NIBIONNO BOSCHI SETACCIATI DAI CC

LECCO – I carabinieri delle stazioni di Costa Masnaga e Olginate hanno messo sotto setaccio i boschi di Nibionno e Valgreghentino in due servizi coordinati dalla compagnia carabinieri di Merate. I militari hanno così localizzato e smantellato tre bivacchi utilizzati dai pusher che nella fretta hanno lasciato qualche dose di cocaina e hashish.

Terminata l’attività nei boschi, lungo le vie d’accesso prossime ai bivacchi i carabinieri hanno proceduto al controllo di una quarantina di autovetture in transito, in maniera da scoraggiare possibili acquirenti.

RedCro