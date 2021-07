LECCO – Tornano i mercatini dell’antiquariato e degli hobbisti, che troveranno spazio a Lecco per tutte l’estate e oltre. Undici le date in programma fra luglio e novembre con almeno due appuntamenti al mese, sempre di domenica, fino all’autunno.

Per quanto riguarda il genere dell’antiquariato, gli appuntamenti sono in programma in piazza XX Settembre dalle 8 alle 20 nelle seguenti domeniche: 18 luglio, 15 agosto, 12 settembre, 17 ottobre e 21 novembre. Per gli hobbisti, i mercatini saranno allestiti in Lungo Lario Battisti, sempre dalle 8 alle 20, domenica 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre e in piazza Garibaldi domenica 31 ottobre, 7 e 28 novembre.