ANTONIO ROSSI A “PECHINO EXPRESS” 2025, IN COPPIA CON JURY CHECHI

LECCO – L’annuncio arriva direttamente dalle pagine della Rai, oltre che dai suoi profili social: Antonio Rossi, ex canoista olimpico e politico lecchese, parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express, “Fino al tetto del mondo”, prevista nel 2025.

Ad accompagnarlo nella sua prima partecipazione allo show, in un percorso che partirà dalle Filippine, attraverserà il nord della Thailandia e si concluderà in Nepal, un altro atleta olimpico che ha conquistato medaglie estremamente importanti per l’Italia: il “Signore degli anelli”, Jury Chechi.

Quest’edizione del programma, condotto da Costantino della Gherardesca, sarà formata da 9 coppie: oltre ai due atleti, saranno in gara Virna Toppi e Nicola Del Freo, Gianluca Fubelli “Scintilla” e Federica Camba, Jey e Checco Lillo, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, Samanta e Debora Togni.