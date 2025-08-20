ANTONIO ROSSI E ALTRI CAMPIONI NEL PODCAST VERSO LE OLIMPIADI 2026

MILANO – Quando mancano ormai meno di sei mesi all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Regione Lombardia nell’avvicinamento a quello che il presidente Attilio Fontana non esita definire “uno degli appuntamenti più importanti della storia della nostra regione e, più in generale, dell’intero Paese”, propone una serie di podcast dedicati proprio ai Giochi olimpici.

Su Spotify e in video sul canale YouTube di Regione Lombardia, con il titolo ‘Ascolta la Lombardia’, sono disponibili i podcast ‘a cinque cerchi’, coordinati e condotti dal giornalista Giovanni Bruno.

–

Sei episodi che danno voce ad alcuni grandi protagonisti dello sport con la possibilità di ascoltare le testimonianze del lecchese Antonio Rossi, pluricampione olimpico, Simone Barlaam e Martina Caironi, fuoriclasse del panorama paralimpico mondiale. Poi, la coppia d’oro del pattinaggio su ghiaccio Sara Conti e Nicolò Macii, e, infine, la campionessa bergamasca di snowboard cross Michela Moioli.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Al di là dell’aspetto agonistico, l’iniziativa “mira a valorizzare il legame tra il territorio lombardo e lo sport di alto livello, con uno sguardo rivolto a Milano Cortina 2026”.

I sei episodi del podcast offrono una modalità unica per conoscere da vicino le storie e i volti dello sport italiano in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, protagoniste in Regione Lombardia da Milano alle cime dello Stelvio, passando per Livigno e Bormio.

(LNews)