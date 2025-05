ANTONIO ROSSI: “PECHINO EXPRESS UNA BELLA SFIDA, IL TIFO CI HA SOSTENUTI”

LECCO – Finisce con un’altra “medaglia” in bacheca l’avventura di Antonio Rossi e Jury Chechi a Pechino Express: la coppia dei Medagliati ha infatti trionfato nello show televisivo targato Sky, superando in una combattuta finale le due coppie dei Complici, Dolcenera e Gigi Campanile, e degli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese.

Il traguardo dell’Uma Maheshwor Temple ha svelato alle due coppie rimaste in gara – quella dei Medagliati e quella dei Complici – il loro ordine di arrivo: per conoscerlo, i concorrenti hanno dovuto suonare la campana del tempio, che ha fatto partire i canti e i balli dei presenti in caso di vittoria.

Il canoista olimpico e politico lecchese, che aveva raccontato sulle nostre pagine i motivi che l’avevano spinto a mettersi in gioco in questa speciale gara, ha confidato le emozioni provate durante la finale e dopo la vittoria insieme all’amico Jury Chechi.

“Abbiamo affrontato la finale con un po’ più di tensione rispetto alle altre tappe – esordisce l’olimpionico -, ma sempre con lo stesso spirito. Sapevamo che era un gioco e volevamo divertirci.

L’esperienza è andata molto bene; ovviamente c’è una grande dose di fortuna nel passare o nel venire eliminati, soprattutto nell’ultima fase della finale quando siamo rimasti soltanto in due coppie. Tutto è andato veramente molto bene, tranne quando non riuscivamo a capire gli indizi nell’ultima fase della tappa, e lì abbiamo perso un po’ di tempo”.

“Sinceramente non ci aspettavamo di vincere – confida il campione -. I produttori del programma sono stati veramente molto bravi a girare i due finali all’interno del tempio senza farci intendere fino all’ultimo chi fossero i vincitori”.

Rossi ha poi evidenziato le difficoltà maggiori incontrate lungo il percorso dalla coppia: “È stato difficile in particolare trovare i passaggi e i luoghi in cui dormire. Prima di iniziare quest’avventura, credevamo che questi dettagli, mostrati sullo schermo, fossero una sorta di escamotage televisiva e che sul posto ti potessero dare degli aiuti; in realtà, già dalla prima tappa abbiamo scoperto che bisognava darsi da fare sul serio“.

“Dopo la vittoria – ha concluso – ho provato sicuramente molta soddisfazione. Mi ha fatto piacere anche il grande tifo che avevamo ricevuto e confido di aver trasmesso messaggi e valori positivi attraverso quest’esperienza. Noi ci siamo divertiti tantissimo e spero che questo aspetto sia arrivato al pubblico”.

Michele Carenini

