ANTONIO ROSSI TEDOFORO D’ECCEZIONE ALLA DARSENA DI MILANO

MILANO – La fiamma olimpica ha illuminato Milano nel suo ultimo passaggio cittadino, trovando un protagonista d’eccezione: il lecchese Antonio Rossi, uno degli atleti più titolati della storia della canoa italiana e oggi figura di riferimento dello sport nazionale. È stato lui, insieme all’amico e compagno di mille avventure Beniamino “Bebo” Bonomi, a condurre la torcia lungo l’iconico tratto della Darsena, trasformando un gesto simbolico in un momento di forte identità sportiva.

La fiaccola è arrivata a piedi da piazza 24 Maggio e, una volta consegnata a Rossi, ha preso il largo: il campione lecchese ha percorso 300 metri in canoa, attraversando le acque del Naviglio davanti a un pubblico numeroso e caloroso. Sotto il ponte Alexander Langer è avvenuto il tradizionale “kiss” con la torcia di Bonomi, un passaggio di testimone che ha richiamato alla memoria le loro imprese olimpiche condivise. Accanto a loro, oltre dodici società lombarde in acqua, a testimoniare la vitalità di uno sport che proprio Rossi ha contribuito a far crescere nel Paese.

Nato a Lecco, Antonio Rossi è stato per anni il volto più riconoscibile della canoa italiana. Con tre ori olimpici, cinque partecipazioni ai Giochi e un palmarès mondiale impressionante, ha incarnato la determinazione e la disciplina tipiche degli atleti che sanno lasciare un segno. La sua carriera non si è però fermata all’agonismo: Rossi ha saputo trasformare la sua esperienza in un impegno istituzionale, diventando prima assessore allo Sport della Regione Lombardia e poi presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, ruolo in cui continua a promuovere i valori dell’Olimpismo.

Dopo il tratto in canoa, la torcia è passata nelle mani di Bonomi, che l’ha condotta fino alla lanterna destinata ad accendere il tripode olimpico all’Arco della Pace. Un finale suggestivo per una giornata che ha celebrato non solo la tradizione olimpica, ma anche la storia sportiva di un lecchese che continua a rappresentare un punto di riferimento per intere generazioni.