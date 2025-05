ANTONIO ROSSI VINCE CON JURY CHECHI ‘PECHINO EXPRESS’ EDIZIONE 2025

LECCO – Il duo dei “Medagliati” (Juri Chechi e il lecchese Antonio Rossi) ha vinto l’edizione 2025 di ‘Pechino Express’, show itinerarnte di Sky. Il successo nella finale a cui hanno preso parte anche i Complici – Dolcenera e Gigi Campanile – e gli Estetici, ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese, terzi.

La coppia vincente – come sottolinea l’agenzia Adnkronos – fin dalla partenza di questa stagione era tra le favorite per la vittoria finale.

Nel corso della gara di Pechino Express, poi, Rossi & Chechi non hanno deluso le aspettative, aggiudicandosi in diversi casi la prova immunità di metà gara (qualificandosi di diritto per la tappa successiva) o proprio la vittoria di tappa.

RedLC