VALMADRERA ALL’AICCRE: “RAFFORZARE IL RAPPORTO COMUNI-EUROPA”

BOLOGNA – L’assessore del Comune di Valmadrera Antonio Rusconi ha partecipato come componente e rappresentante della Lombardia alla convocazione del consiglio nazionale dell’AICCRE – Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, svoltosi a Bologna venerdì 20 dicembre, nella sede della regione Emilia Romagna.

“Sono sempre più convinto – ha spiegato Rusconi – che gli enti che rappresentano le istituzioni italiane con l’Europa, hanno un ruolo sempre più importante per i gemellaggi, per diffondere una cultura europea nelle nuove generazioni, per educare a quel sentimento europeo che ispirò i padri fondatori, tra cui in particolare Alcide De Gasperi. Devo un particolare ringraziamento alla presidente nazionale Milena Bertani, perché da quando la presidente lombarda ha preso la guida di AICCRE a livello nazionale, le attività sono notevolmente aumentate con un coinvolgimento importante di tanti Comuni”.