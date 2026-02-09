ANZIANO S’INFORTUNA A OLIVETO LARIO, SOCCORSO E MESSO IN SALVO

OLIVETO LARIO – Attivazione intorno alle ore 17 di oggi, lunedì 9 febbraio, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco intervenuti da Lecco e col distaccamento di Valmadrera.

Un 82enne è caduto e si è infortunato lungo un sentiero, poco lontano dalla strada in località Sumpiazzo, tra Vassena e Limonta. Sul posto l’elisoccorso di Como di AREU. Cinque i tecnici della Stazione (XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) impegnati nelle operazioni. Intervenuta anche l’ambulanza dei Volontari di Bellagio.

Le squadre hanno raggiunto la località e poi hanno proseguito a piedi. L’uomo è stato valutato nella parte sanitaria, condizionato e trasportato in un punto da cui è stato possibile intervenire con il verricello. Intervento terminato in serata.