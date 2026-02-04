APERTA LA NUOVA PISTA CICLABILE TRA SUELLO E CIVATE LUNGO LA SS 36

CIVATE – È stata inaugurata questa mattina la nuova pista ciclabile di collegamento tra i comuni di Civate e Suello, un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile lungo l’asse della SS 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, realizzata da ANAS nell’ambito degli interventi connessi ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Il nuovo tracciato, lungo circa 2 chilometri, si inserisce nel sistema ciclabile esistente in direzione Lecco, garantendo una connessione continua, sicura e sostenibile per gli spostamenti extraurbani. Un’opera fortemente attesa dalle comunità locali, che risponde alla crescente domanda di mobilità dolce, oggi percepita dai territori come elemento essenziale di qualità della vita, sicurezza e fruizione del paesaggio.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il vicepresidente vicario della Provincia di Lecco Mattia Micheli, i sindaci del territorio e il responsabile della Struttura Territoriale Lombardia di Anas, Matteo Castiglioni.

L’intervento sulla pista ciclabile, che costeggia il lago di Annone, è stato accompagnato da un’articolata riqualificazione infrastrutturale, che ha previsto il risanamento del rilevato, la sua protezione mediante massi ciclopici, la messa in quota del tracciato per superare le criticità legate alle esondazioni del lago e l’allargamento del piano viabile, con un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza.

La realizzazione dell’opera ha richiesto un rilevante impegno tecnico, legato alla presenza di numerose interferenze con sottoservizi esistenti e alla necessità di effettuare attività specialistiche di risoluzione e bonifica di siti inquinati.

Grazie alla nomina del commissario straordinario di governo, Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, è stato possibile superare tali criticità e garantire il completamento delle lavorazioni.

Contestualmente, sono stati ultimati anche gli interventi sulla carreggiata nord della SS 36 in direzione Lecco, tra il km 41,500 e il km 44,500, che hanno interessato circa 3 chilometri di strada ammodernata, con benefici concreti in termini di sicurezza e comfort di guida. Anche tali lavori rientrano nel piano delle opere finanziate dal programma olimpico.

Risolte le principali criticità, gli interventi di miglioramento della sicurezza lungo la SS 36, nel tratto compreso tra Giussano e Civate, proseguiranno nei prossimi mesi con il completamento delle lavorazioni in corso, tra le quali la riqualificazione degli svincoli.

Il completamento della pista ciclabile e i recenti interventi di pavimentazione costituiscono una testimonianza concreta dell’avanzamento dell’opera e del consolidamento delle attività di cantiere.

Anas conferma infine il proprio costante impegno nel contenere i disagi per l’utenza, assicurando la sospensione dei cantieri durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici e il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere.