APERTE LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO AFFITTO 2025

LECCO – Confermato anche per il 2025 il contributo affitto previsto dalla delibera quadro “Vivere a Lecco, abitare la comunità” presentata lo scorso anno. Vi possono accedere nuclei familiari con un Isee inferiore o uguale a 7.500 euro e residenti a Lecco.

La misura, un contributo una tantum di 500 euro, è destinata alla locazione sul libero mercato (canone concordato incluso) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti “servizi abitativi sociali”.

“Con il Contributo affitto 2025 si vogliono supportare i nuclei che vivono in locazione sul mercato privato e che rischiano di trovarsi nella condizione di non poter pagare il canone. La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi che riguardano l’abitare come la manutenzione di immobili pubblici, progetti di custodia sociale e di housing destinati a bisogni specifici – spiega Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco – rendere accessibile l’abitare nella nostra città significa investire sulla vitalità e sulla coesione del nostro tessuto sociale”.

La domanda va presentata dalle 12 di mercoledì 30 aprile alle 12 di venerdì 5 dicembre all’indirizzo misuracasa@comune.lecco.it utilizzando il modulo disponibile sul sito internet istituzionale a questo collegamento, dove si trovano anche tutti i dettagli