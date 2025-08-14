APPELLO: 41 ENNE SCOMPARSO, CHI HA INFORMAZIONI SI FACCIA AVANTI

LECCO – La comunità di Lecco e dintorni è in allerta per la scomparsa di Francesco Beltrami, 41 anni, allontanatosi dalla propria città mercoledì 13 agosto. Il suo improvviso allontanamento ha lasciato familiari e amici nell’angoscia e nell’incertezza, mentre le ricerche proseguono incessantemente.

Francesco è alto circa 1,70 metri, pesa 70 kg, ha capelli biondi ricci e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava una canotta verde, pantaloni lunghi scuri con le tasche laterali e scarpe nere marca Puma. Particolare distintivo: ha due grandi tatuaggi sui deltoidi. Sembrerebbe che si sia diretto verso Valgreghentino, probabilmente prendendo un treno, ma da allora non si sono avute più notizie.

Il suo telefono cellulare risulta acceso, ma Francesco non risponde alle chiamate. Questo dettaglio accresce la preoccupazione di chi lo conosce: potrebbe trovarsi in difficoltà e aver bisogno d’aiuto.

Le forze dell’ordine e l’Associazione Penelope Lombardia invitano chiunque abbia visto Francesco o possa fornire informazioni utili a contattare immediatamente il numero 112 oppure il 380.7814931.

RedCro