PRATA CAMPORTACCIO (SO) – Il 37enne Marco Fallini di Prata Camportaccio, fisioterapista, ha pubblicato su Facebook un appello per cercare qualcuno che lo possa aiutare a trovare una soluzione alla malattia che gli impedisce di vivere una vita normale, “una quarantena durata sei anni! la necessità di trovare cure funzionanti“.

“Cari amici e non dei social – scrive Marco nel suo appello – ora vi chiedo aiuto. Quanti di voi amano uscire con gli amici, andare al cinema, andare in bicicletta, lavorare, ballare, godersi la lettura di un libro, guidare, farsi un viaggio..? In questo periodo di grandi rinunce e limiti dovuti al Covid, se ne stanno rendendo conto in molti. Da qualche anno a questa parte, circa 6, io non riesco e non posso più. Per dei problemi di salute di cui vi parlo tra poco. Questa situazione non cambia, e non cambierà, neanche una volta finita la pandemia, a meno che non succeda qualcosa di importante.

[…] Praticamente, per farvi capire, sento come se avessi dei chiodi di grosse dimensioni conficcati nel bacino, nella schiena negli inguini e nelle ginocchia, e bruciori che continuano. Dei dolori sempre presenti, ormai in ogni posizione, che accompagnano la mia giornata dall’inizio alla fine…